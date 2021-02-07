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Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 07.02.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7 ekranlarında Çarşamba  günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor. Sonrasında saat 08:45'i gösterdiğinde Kördüğüm dizisi ekranlara geliyor.  Öğle kuşağında saat 15:20’te sevilen Hint dizisi Masum tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Çarşamba günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 23:30’da ise Yaralı Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7  3 Şubat Çarşamba yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 Tv Filmi

08:45 Dizi 'Kördüğüm'

10:40 TV Filmi 'Yarim İstanbul'u Mesken mi Tuttun'

11:40 Dizi 'Tatlı Bela' (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın)

15:20 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati HABER

19:00 Dizi "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:15 Dizi 'Tatlı Bela'

23:30 Dizi 'Yaralı Kalbim'

01:15 Dizi 'Emanet'

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:01
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