Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Perşembe yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 12:30’u gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Bir Garip Aşk ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.
Kanal 7 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı
23:20 AH KALBİM
01:15 KEZBAN YENGE
02:15 TV FİLMİ
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 KAŞIKÇI GÜZELİ
11:30 HZ. YUSUF
12:30 BİR GARİP AŞK [T]
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 HABER SAATİ
19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:15 BİR GARİP AŞK
23:20 AH KALBİM
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