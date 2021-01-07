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Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 7 Ocak 2021 tarihli haberimizde Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Perşembe yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 12:30’u gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Bir Garip Aşk ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

02:15 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 KAŞIKÇI GÜZELİ

09:30 MUHABBET KAPISI

11:30 HZ. YUSUF

12:30 BİR GARİP AŞK [T]

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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