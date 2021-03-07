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Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 7 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 00:02
Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor. Sonrasında saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor.  Öğle kuşağında saat 15:20'de sevilen Hint dizisi Masum tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Çarşamba günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 23:30’da ise Yaralı Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7  03 Mart Çarşamba yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 Tv Filmi 

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 Dizi ' Tatlı Bela' (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın)

15:20 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Dizi "Emanet" / Tkr

21:15 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

23.10 Tv Filmi

01.00 Dizi ' Ah Kalbim' (Yeni Bölüm)

01.20 Dizi 'Emanet' 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 00:02
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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