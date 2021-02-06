Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07.45de TV Filmi ekranlara gelirken saatler 11.40'ı gösterdiğinde Tatlı Bela dizisi ekranlara gelecek. 15:20’da Masum dizisi ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

26 Ocak Salı Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah HABER

07:45 TV Filmi

08.45 Kördüğüm/ Dizi

10.40 Aktaş Diye Belediğim/ TV Filmi

11.40 Tatlı Bela/ Dizi (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın)

15:20 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:15 Tatlı Bela/ Dizi

23:20 'Ah Kalbim' / Dizi

01:15 'Kezban Yenge'/ Dizi

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