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Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakını uyandıran Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 6 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 11:40’ı gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Bir Garip Aşk ekranlara gelecek. Ardından Mutfağım Şahane adlı program saat 14:20’de yayınlanacak. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

02:15 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

08:45 KÖRDÜĞÜM

11:40 BİR GARİP AŞK

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 00:00
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Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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