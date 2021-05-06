İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 06.05.2021li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07.45’i gösterdiğinde sevilen TV Filmi ekranlara getiriliyor. Saatler 15:20’yi gösterdiğinde sevilen Masum yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 20:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 6 Mayıs Perşembe yayın akışı

06.30 Kanal 7’de Sabah

07.45 TV Filmi “Ağgül”

09.00 TV Filmi “Asiye”

10.45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12.20 Yaralı Kalbim

14.20 Mutfağım Şahane

15.20 Masun

18.00 Kanal 7 Haber Saati

20.00 Emanet

21.30 Hz. Yusuf

00.45 Üç Kız Bir Ana

02.10 Mustafa Karataş İle Sahur Vakti

04.50 Mukabele

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumiyet 12.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Fox TV
Masumiyet 12.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Fox TV
Doğduğun Ev Kaderindir 43.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TV 8
Doğduğun Ev Kaderindir 43.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TV 8
Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal D
Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal D
Bülent Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Bülent Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Popüler Haberler

TRT 1 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
7 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Mayıs Cuma at yarışı programı
Show TV canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kiralık araba sözleşmesinde ve araç kiralarken dikkat etmeniz gereken hususlar
Devlet kira yardım şartları nelerdir? 2021 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Başvurana 960 TL kira yardımı
Vakıfbank 12 ay ertelemeli düşük faizli kredi kartı borcu kapatma kredisi
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rasim Kara kimdir? Rasim Kara kaç yaşında, nerelidir? Rasim Kara hangi takımlı?
Fiili Hizmet Süresi Zammı kimlere verilir? Zamdan yararlanmak için gerekli şartlar nedir?
Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre destekleme miktarları
Kuruluş Osman 58.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti ATV
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir? Kimler esnaf kefalet kredilerinden yararlanabilir?
Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.