Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Salı yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07.45’i gösterdiğinde sevilen TV Filmi ekranlara getiriliyor. Saatler 15:20’yi gösterdiğinde sevilen Masum yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında ise 20:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.
Kanal 7 6 Mayıs Perşembe yayın akışı
06.30 Kanal 7’de Sabah
07.45 TV Filmi “Ağgül”
09.00 TV Filmi “Asiye”
10.45 Nermin’in Enfes Mutfağı
14.20 Mutfağım Şahane
15.20 Masun
18.00 Kanal 7 Haber Saati
20.00 Emanet
21.30 Hz. Yusuf
00.45 Üç Kız Bir Ana
02.10 Mustafa Karataş İle Sahur Vakti
04.50 Mukabele
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