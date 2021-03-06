Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07:45'de TV Filmi ekranlara gelirken saatler 11.30'u gösterdiğinde Hak Yolu TV filmi ekranlara gelecek. 15:20'de Masum dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:40’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

19 Şubat Cuma Kanal 7 yayın akışı

06:30 KANAL 7’DE SABAH- HAFTA SONU HABER

07:45 KIZ TAŞI ( TV FİLMİ )

09:30 CUMA SOHBETLERİ

11:30 HAK YOLU (TV FİLMİ)

13:15 TATLI BELA ( TEKRAR )

15:20 MASUM ( YENİ BÖLÜM )

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET ( YENİ BÖLÜM )

21:20 YARALI KALBİM (YENİ BÖLÜM )



23.20 AH KALBİM (DİZİ)

01:20 EMANET (DİZİ)

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