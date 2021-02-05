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Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 05.02.2021 tarihli haberimizde ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

05 Şubat 2021 Cuma 00:02
Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 09:30'u gösterdiğinde Cuma Sohbetleri programı yayınlanıyor. Öğlen kuşağında ise Tatlı Bela dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 5 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah (Haber)

07:45 TV Filmi ‘Yol Arkadaşı’,

09:30 Cuma Sohbetleri ( Yaşam)

11:30 Yaralı Kalbim ( Dizi)

13:15 Tatlı Bela (Tekrar)

15:20 Masum (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber

19:00 Emanet (Yeni Bölüm)

21:15 Yaralı Kalbim

23:30 Yaralı Kalbim

01:15 Emanet (Tekrar)

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:02
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DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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