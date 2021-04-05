Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.
İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 5 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı;
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
07:45 TV Filmi 'Vali'
09:50 Muhabbet Kapısı
11:50 Başkent Kulisi
13:00 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)
16:00 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Dizi "Yemin" (Tekrar)
19:40 Dizi "Yemin" (Yeni Bölüm)
22:20 Dizi 'Tatlı Bela'
00:30 TV Filmi 'Yine Bana Kalasın'
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