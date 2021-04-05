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Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 5 Nisan 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 5 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı;

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 TV Filmi 'Vali'

09:50 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

13:00 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum (Yeni Bölüm)

16:00 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Dizi "Yemin" (Tekrar)

19:40 Dizi "Yemin" (Yeni Bölüm)

22:20 Dizi 'Tatlı Bela'

00:30 TV Filmi 'Yine Bana Kalasın'

 

KANAL 7 Canlı İzlemek İçin; https://www.kanal7.com/canli-izle



Son Güncelleme: 05.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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