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Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde ilgi odağı haline gelen 4 Şubat 2021 tarihli Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 04-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:04
Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazartesi yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 11:40’ı gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 4 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

08:45 KÖRDÜĞÜM/ DİZİ

10:40 TV FİLMİ 'MEYRİK'

11:40 TATLI BELA (TEKRAR)

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 TATLI BELA

23:20 AH KALBİM

01:15 EMANET/ DİZİ

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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