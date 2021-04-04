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Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 04.04.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7 ekranlarında Pazar günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor. Sonrasında saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor.  Öğle kuşağında saat 16:00'da sevilen Hint dizisi Masum yeni bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Pazar günü saat 19:40’da Yemin dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 22:20’de ise Tatlı Bela adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7  28 Mart Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 TV Filmi 'Vali'

09:50 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

13:00 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum (Yeni Bölüm)

16:00 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Dizi "Yemin" (Tekrar)

19:40 Dizi "Yemin" (Yeni Bölüm)

22:20 Dizi 'Tatlı Bela'

00:30 TV Filmi 'Yine Bana Kalasın'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:00
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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