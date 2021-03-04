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Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 4 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 11:50’yi gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7  Mart 03 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 TV Filmi 'Zeynep'in Hikayesi'

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 Dizi 'Tatlı Bela' (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın) 

15:20 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati 

19:00 Dizi "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:15 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

23:10 TV Filmi

01:00 Dizi 'Ah Kalbim'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 04.03.2021 00:01
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DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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