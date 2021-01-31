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Kanal 7 canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okuyucuları merakta bırakan Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 31.01.2021 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden önemli yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programlarda Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alıyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları anında izleyebilmek adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba  günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 08:45’u gösterdiğinde dizi kördüğüm ekranlara geliyor. Öğle kuşağında saat 15:20’te sevilen Hint dizisi Masum tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 23:20’da ise Ah Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7 27 Ocak Çarşamba yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 Tv Filmi

08:45 Dizi 'Kördüğüm'

10:40 TV Filmi 'Dönüş'

11:40 Dizi 'Tatlı Bela' (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın)

15:20 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati HABER

19:00 Dizi "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:15 Dizi 'Tatlı Bela'

23:20 Dizi 'Ah Kalbim'

01:15 Dizi 'Kezban Yenge'

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 00:01
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