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Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm yeni ayrıntılar 30.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07.45de TV Filmi ekranlara gelirken saatler 11.40'ı gösterdiğinde Tatlı Bela dizisi ekranlara gelecek. 15:20’da Masum dizisi ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

 26 Ocak Salı Kanal 7 yayın akışı 

 

06:30 Kanal 7'de Sabah HABER

07:45 TV Filmi

08.45 Kördüğüm/ Dizi

10.40 Aktaş Diye Belediğim/ TV Filmi

11.40 Tatlı Bela/ Dizi (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın)

15:20  'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00  "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:15  Tatlı Bela/ Dizi

23:20 'Ah Kalbim' / Dizi

01:15  'Kezban Yenge'/ Dizi

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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