Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR

Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 31 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal 7 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Kanal 7 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 KATİLİN ÇOCUKLARI
09:50 MUHABBET KAPISI
11:50 BAŞKENT KULİSİ
12:45 TATLI BELA
15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM
16:00 MASUM
18:00 HAFTA SONU HABERLERİ
19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]
22:20 SENSİZ OLMAZ
01:45 AH KALBİM
Kanal 7 nasıl izlenir?
Kanal 7 ekranlarında 31 Mayıs 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum ve Tatlı Bela dizisi yer alırken akşam kuşağında Yemin dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 31 Mayıs 2021 Pazar günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 31 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.
Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.
Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…
Kanal 7 frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans 12095
Polarizasyon yatay
Symbol rate 4800
FEC 5/6
Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 34
D-Smart: 27
Turksat Kablo TV: 27
Tivibu: 28