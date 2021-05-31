İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR

Kanal 7 birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal D’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. Kanal 7 25 Mayıs 2021 Salı canlı yayın akışı açıklandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:17
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Takip Et:

Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 31 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal 7 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 KATİLİN ÇOCUKLARI

09:50 MUHABBET KAPISI

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 TATLI BELA

15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

22:20 SENSİZ OLMAZ

00:20 KEMAN

01:45 AH KALBİM

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 31 Mayıs 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum ve Tatlı Bela dizisi yer alırken akşam kuşağında Yemin dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 31 Mayıs 2021 Pazar günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 31 Mayıs 2021 Pazar günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 31.05.2021 23:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu,tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli, kaç yaşında? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu,tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli, kaç yaşında? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Fox TV canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADR
Fox TV canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADR
Fox TV canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Fox TV canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Ergün Metin kim? Memleketi neresidir?
Ergün Metin kim? Memleketi neresidir?
Fox TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV 'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Fox TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV 'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

Popüler Haberler

Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Kanal 7 canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak?
Okulların kapanma tarihi açıklandı mı? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Kanal 7 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Göz kapağı düşüklüğü estetik cerrahi fiyatları 2021
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Oyuncu,tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli, kaç yaşında? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Maraşlı dizi oyuncusu Firuzan kimdir? Rojda Demirer hakkında bilgiler
Akrep dizisi Şahin (Taha Baran Özbek) kimdir?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir? 3 Banka anında 10 Bin TL veriyor
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Fox TV canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Fox TV canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADR
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Fox TV canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı Fox TV 'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TTAMAMDIR
Maraşlı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? ATV yeni dizisi Maraşlı'nun reyting oranları
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü TV 8 yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.