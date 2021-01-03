Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta birbirinden önemli yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programlarda Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alıyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları anında izleyebilmek adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü saba 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 09:50’yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı adlı programlara ekranlara geliyor. Öğle kuşağında saat 12:45’te sevilen Hint dizisi Bir Garip Aşk tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 14:40’da Dünyayı Geziyorum programı izleyici karşısına çıkıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Pazar günü saat 19:00’da Yemin dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 00:30’da ise Ah Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7 3 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

01:30 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TOPAL HOCA

09:50 MUHABBET KAPISI

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 BİR GARİP AŞK [T]

14:40 DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

22:20 BİR GARİP AŞK

00:30 AH KALBİM

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