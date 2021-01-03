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Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

3 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 3 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden önemli yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programlarda Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alıyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları anında izleyebilmek adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü saba 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 09:50’yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı adlı programlara ekranlara geliyor. Öğle kuşağında saat 12:45’te sevilen Hint dizisi Bir Garip Aşk tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 14:40’da Dünyayı Geziyorum programı izleyici karşısına çıkıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Pazar günü saat 19:00’da Yemin dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 00:30’da ise Ah Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7 3 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

01:30 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TOPAL HOCA

09:50 MUHABBET KAPISI

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 BİR GARİP AŞK [T]

14:40 DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

22:20 BİR GARİP AŞK

00:30 AH KALBİM

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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