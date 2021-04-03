Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07:45'de 'Yitik' ekranlara gelirken saatler 9.50'yi gösterdiğinde Nursaçan'la Sohbetler ekranlara gelecek. 15:00'de Dünyanın Tadı yeni bölümüyle ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Hafta Sonu haberleri yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cumartesi günü saat 19:00’da Yemin dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

10 Mart Çarşamba Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 'Yitik'

09:50 Nursaçan'la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:00 Dünyanın Tadı (Yeni Bölüm)

16:00 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 "Yemin" (Tekrar)

19:40 "Yemin" (Yeni Bölüm)

22:20 'Tatlı Bela'

00:20 Gündüz Gece (Tekrar)



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