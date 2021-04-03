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Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 03.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

03 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07:45'de 'Yitik' ekranlara gelirken saatler 9.50'yi gösterdiğinde Nursaçan'la Sohbetler ekranlara gelecek. 15:00'de  Dünyanın Tadı yeni bölümüyle ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Hafta Sonu haberleri yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cumartesi günü saat 19:00’da Yemin dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

10 Mart Çarşamba Kanal 7 yayın akışı 

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 'Yitik'

09:50 Nursaçan'la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:00 Dünyanın Tadı (Yeni Bölüm)

16:00 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 "Yemin" (Tekrar)

19:40 "Yemin" (Yeni Bölüm)

22:20 'Tatlı Bela'

00:20 Gündüz Gece (Tekrar)

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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