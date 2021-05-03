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Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 3 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı;

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Annenin Vasiyeti

09:00 Keloğlan

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 'Tatlı Bela'

00:45 Tv Filmi

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele

 

KANAL 7 Canlı İzlemek İçin; https://www.kanal7.com/canli-izle




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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