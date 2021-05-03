Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.
İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 3 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı;
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Annenin Vasiyeti
09:00 Keloğlan
10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 'Tatlı Bela'
00:45 Tv Filmi
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele
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Son Güncelleme: 03.05.2021 00:00