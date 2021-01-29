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Kanal 7 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 00:02
Kanal 7 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 11:40 gösterdiğinde sevilen günlük dizi Bir Garip Aşk tekrar bölümleriyle yayınlanıyor. Öğlen kuşağının sevilen yarışması Mutfağım Şahane saat 14:20 ekranlara geliyor. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 29 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

08:45 KÖRDÜĞÜM/ DİZİ

10:40 TV FİLMİ 'AKTAŞ DİYE BELEDİĞİM'

11:40 TATLI BELA (TEKRAR)

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 TATLI BELA

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 29.01.2021 00:02
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DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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