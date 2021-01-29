Kanal 7 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.
İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Salı günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 11:40 gösterdiğinde sevilen günlük dizi Bir Garip Aşk tekrar bölümleriyle yayınlanıyor. Öğlen kuşağının sevilen yarışması Mutfağım Şahane saat 14:20 ekranlara geliyor. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.
Kanal 7 29 Ocak 2021 Salı yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 TV FİLMİ
08:45 KÖRDÜĞÜM/ DİZİ
10:40 TV FİLMİ 'AKTAŞ DİYE BELEDİĞİM'
14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE
15:20 MASUM
18:00 HABER SAATİ
19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:15 TATLI BELA
23:20 AH KALBİM
01:15 KEZBAN YENGE
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