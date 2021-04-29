İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Kanal 7 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 29 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07.45’i gösterdiğinde sevilen TV Filmi ekranlara getiriliyor. Saatler 15:20’yi gösterdiğinde sevilen Masum yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 20:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 27 Nisan Çarşamba yayın akışı

06.30 Kanal 7’de Sabah

07.45 Tv Filmi ‘Annenin Vasiyeti’

09.00 Tv Filmi ‘Keloğlan’

10.45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12.20 Dizi ‘ Yaralı Kalbim’

14.20 Mutfağım Şahane

15.20 Masum

18.00 Kanal 7 Haber Saati

18.50 İftar Saati

20.00 Emanet

21.30 Hz. Yusuf

23.20 Tatlı Bela

00.45 Tv Filmi

02.10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04.50 Mukabele

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 29.04.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benim Adım Melek 63. bölüm TRT 1 canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Benim Adım Melek yeni son bölüm izle
Benim Adım Melek 63. bölüm TRT 1 canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Benim Adım Melek yeni son bölüm izle
Kırmızı Oda dizisinde sürpriz isim. Melisa Aslı Pamuk!
Kırmızı Oda dizisinde sürpriz isim. Melisa Aslı Pamuk!
Seni Çok Bekledim neden final yaptı, neden bitti?
Seni Çok Bekledim neden final yaptı, neden bitti?
Show TV Cam Tavanlar 1. bölüm hangi gün, saaat kaçta?
Show TV Cam Tavanlar 1. bölüm hangi gün, saaat kaçta?
Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir? Gerçek adı nedir? Emin Gürsoy hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir? Gerçek adı nedir? Emin Gürsoy hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? Gerçek adı ne? İncinur Sevimli hakkında bilgiler
Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? Gerçek adı ne? İncinur Sevimli hakkında bilgiler

Popüler Haberler

29 Nisan 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Devlet hastaneleri diş teli takar mı? 2021 Devlette diş teli tedavisi fiyatları
Son Yaz Arda kimdir? Sarp İkiler gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Star TV canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Savaşçı 103. Bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi
Metina nerededir? Metina neden önemli? Metina önemi ve özelliği ne?
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Nisan 2021
Gelir belgesiz acil kredi veren bankalar 2021
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
Devlet hayvancılığa ne kadar destek veriyor? 2021 Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 1000 TL pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?
NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.