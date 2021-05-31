İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Kanal 7 canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR

Kanal 7 birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal D’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. Kanal 7 29 Mayıs 2021 Cumartesi canlı yayın akışı açıklandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:13
Kanal 7 canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Takip Et:

Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 31 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 31 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 31 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 31 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 KARAYILAN

09:50 NURSAÇAN’LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 TATLI BELA

15:00 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 YEMİN

19:40 YEMİN / YENİ BÖLÜM

22:20 SENSİZ OLMAZ

00:20 GECE GÜNDÜZ

01:45 AH KALBİM

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 31 Mayıs 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum ve Tatlı Bela yer alırken akşam kuşağında Yemin dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 31 Mayıs 2021 Cumartesi günü Yemin dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 31 Mayıs 2021 Cumartesi günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 31.05.2021 23:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu,tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli, kaç yaşında? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu,tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli, kaç yaşında? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Fox TV canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADR
Fox TV canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADR
Fox TV canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Fox TV canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Ergün Metin kim? Memleketi neresidir?
Ergün Metin kim? Memleketi neresidir?
Fox TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV 'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Fox TV canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Fox TV 'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

Popüler Haberler

Kanal 7 canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak?
Okulların kapanma tarihi açıklandı mı? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Kanal 7 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Göz kapağı düşüklüğü estetik cerrahi fiyatları 2021
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Oyuncu,tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli, kaç yaşında? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Kaybedenler ne zaman yayınlanacak? Kaybedenler fragmanı ve vizyon tarihi
Fırat Engin cenazesinde Murat Özarı üzüntülerini dile getirdi
Asgari geçim indirimi neye göre değişir? 2021 Agi hangi şartlarda alınır?
Son dakika! Emeklilik yaşı 8 sene daha erkene alındı
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel hakkında bilgiler
Ergün Metin kim? Memleketi neresidir?
Fox TV canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADR
Kanal 7 canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Uyanış Büyük Selçuklu izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reytingleri
TRT Spor canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
Fox TV canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.