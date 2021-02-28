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Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 28 Şubat günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

28 Şubat 2021 Pazar 00:04
Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7 ekranlarında Perşembe günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor. Sonrasında saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor.  Öğle kuşağında saat 15:20'de sevilen Hint dizisi Masum tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Perşembe günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 23:30’da ise Yaralı Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7  25 Şubat Perşembe yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 Tv Filmi 

09:30 Muhabbet Kapısı

11:30 Dizi ' Tatlı Bela' (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın)

15:20 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Dizi "Emanet" / Tkr

21:20 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

23.20 Dizi ' Ah Kalbim' (Yeni Bölüm)

01.20 Dizi 'Emanet' 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:04
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