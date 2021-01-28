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Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 28 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 11:40’ı gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 28 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

08:45 KÖRDÜĞÜM/ DİZİ

10:40 TV FİLMİ 'AKTAŞ DİYE BELEDİĞİM'

11:40 TATLI BELA (TEKRAR)

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 TATLI BELA

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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