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Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 28.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 13.15’i gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 28 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Annenin Vasiyeti

09:00 Keloğlan

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 'Tatlı Bela'

00:45 Tv Filmi

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:01
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Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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