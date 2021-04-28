Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.
İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Pazar günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 13.15’i gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.
Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.
Kanal 7 28 Nisan 2021 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Annenin Vasiyeti
09:00 Keloğlan
10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 'Tatlı Bela'
00:45 Tv Filmi
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele
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