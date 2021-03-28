Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor. Sonrasında saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor. Öğle kuşağında saat 16:00'da sevilen Hint dizisi Masum yeni bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Pazar günü saat 19:40’da Yemin dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 22:20’de ise Tatlı Bela adlı yapım ekranlara geliyor.
Kanal 7 14 Mart Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
07:45 'Tepeycük'
09:50 Muhabbet Kapısı
11:50 Başkent Kulisi
13:00 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)
16:00 'Masum' (Yeni Bölüm)
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 "Yemin" (Tekrar)
19:40 "Yemin" (Yeni Bölüm)
22:20 'Tatlı Bela'
00:30 'Sensiz Olmaz'
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