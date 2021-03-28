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Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 28 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7 ekranlarında Pazar günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor. Sonrasında saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor.  Öğle kuşağında saat 16:00'da sevilen Hint dizisi Masum yeni bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Pazar günü saat 19:40’da Yemin dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 22:20’de ise Tatlı Bela adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7  14 Mart Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 'Tepeycük'

09:50 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

13:00 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum (Yeni Bölüm)

16:00 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 "Yemin" (Tekrar)

19:40 "Yemin" (Yeni Bölüm)

22:20 'Tatlı Bela'

00:30 'Sensiz Olmaz'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 28.03.2021 00:00
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