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Kanal 7 canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 27 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimize göz atarak Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:03
Kanal 7 canlı yayın akışı 27 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07:45'de TV Filmi ekranlara gelirken saatler 11.30'u gösterdiğinde Hak Yolu TV filmi ekranlara gelecek. 15:20'de Masum dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:40’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

19 Şubat Cuma Kanal 7 yayın akışı 

06:30 KANAL 7’DE SABAH- HAFTA SONU HABER

07:45 KIZ TAŞI ( TV FİLMİ )

09:30  CUMA SOHBETLERİ

11:30 HAK YOLU (TV FİLMİ)

13:15 TATLI BELA ( TEKRAR )

15:20 MASUM ( YENİ BÖLÜM )

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET ( YENİ BÖLÜM )

21:20 YARALI KALBİM (YENİ BÖLÜM )

23.20 AH KALBİM (DİZİ)

01:20 EMANET (DİZİ)

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:03
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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