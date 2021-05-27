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Kanal 7 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 27.05.2021 tarihli haberimizde ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07.45’i gösterdiğinde sevilen TV Filmi ekranlara getiriliyor. Saatler 15:20’yi gösterdiğinde sevilen Masum yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 20:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

 

Kanal 7 6 Mayıs Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 TV Filmi Sarı Kız Tepesi

09:30 Muhabbet Kapısı

12:00 Tv Filmi

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Dizi Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Dizi Emanet

21:15 Dizi Tatlı Bela

23:20 TV Filmi 'Ey Oğul'

01:30 Dizi 'Ah Kalbim'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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