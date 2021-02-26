Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Perşembe günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı yayınlanıyor. Öğlen kuşağında ise Tatlı Bela dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 26 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah (Haber)

07:45 TV Filmi

09:30 Muhabbet Kapısı

11:30 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:20 Yaralı Kalbim

23:20 Ah Kalbim

01:15 Emanet

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