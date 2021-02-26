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Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı haberimizi, 26.02.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 00:02
Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Perşembe günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı  programı yayınlanıyor. Öğlen kuşağında ise Tatlı Bela dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 26 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah (Haber)

07:45 TV Filmi 

09:30 Muhabbet Kapısı

11:30 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:20 Yaralı Kalbim

23:20 Ah Kalbim 

01:15 Emanet

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 26.02.2021 00:02
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DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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