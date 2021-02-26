Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.
İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Perşembe günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı yayınlanıyor. Öğlen kuşağında ise Tatlı Bela dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.
Kanal 7 26 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah (Haber)
07:45 TV Filmi
09:30 Muhabbet Kapısı
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum (Yeni Bölüm)
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:20 Yaralı Kalbim
23:20 Ah Kalbim
01:15 Emanet
Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ