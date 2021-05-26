Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günü izleyiciler 07:45 Kanal 7’de TV filmi ile güne merhaba diyecek. Saatler 13.00 ’ı gösterdiğinde Yaralı Kalbim ekranlarda olacak.. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Hafta Sonu Haberleri programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 22 Mayıs Cumartesi yayın akışı

06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 İki Kardeş Bir Sevda

10:00 Nursaçan’la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Yaralı Kalbim

14:40 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

19:00 Yemin

22:30 Sensiz Olmaz

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