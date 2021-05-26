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Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeler 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günü izleyiciler 07:45 Kanal 7’de TV filmi ile güne merhaba diyecek. Saatler 13.00 ’ı gösterdiğinde Yaralı Kalbim ekranlarda olacak.. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Hafta Sonu Haberleri programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 22 Mayıs Cumartesi yayın akışı

06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 İki Kardeş Bir Sevda

10:00 Nursaçan’la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Yaralı Kalbim

14:40 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

19:00 Yemin

22:30 Sensiz Olmaz

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 


Son Güncelleme: 26.05.2021 00:00
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Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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