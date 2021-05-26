Kanal 7 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.
İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günü izleyiciler 07:45 Kanal 7’de TV filmi ile güne merhaba diyecek. Saatler 13.00 ’ı gösterdiğinde Yaralı Kalbim ekranlarda olacak.. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Hafta Sonu Haberleri programları ekranlara gelecek.
Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.
Kanal 7 22 Mayıs Cumartesi yayın akışı
06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 İki Kardeş Bir Sevda
10:00 Nursaçan’la Sohbetler
11:20 Gündüz Gece
14:40 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
18:50 İftar Saati
19:00 Yemin
22:30 Sensiz Olmaz
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