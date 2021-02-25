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Kanal 7 canlı yayın akışı 25 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Şubat 26 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Şubat 2021 Perşembe 22:35
Kanal 7 canlı yayın akışı 25 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 11:40’ı gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7  Şubat 26 Cuma yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH - HAFTA SONU

07:45 TV FİLMİ

09:30 CUMA SOHBETLERİ

11:30 Dizi 'Tatlı Bela' (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın) YAŞAM

15:20 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati HABER

19:00 Dizi "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:20 Dizi 'Yaralı Kalbim'

23:20 Dizi 'Ah Kalbim'

01:20 Dizi "Emanet"

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 25.02.2021 22:35
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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