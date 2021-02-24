Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 13.15’i gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 24 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

09.30 CUMA SOHBETLERİ

11.30 TV FİLMİ

13.15 DİZİ 'TATLI BELA'

15.20 DİZİ 'MASUM' (YENİ BÖLÜM)

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 DİZİ 'EMANET' (YENİ BÖLÜM)

21.20 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM )

23.20 DİZİ 'AH KALBİM'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ