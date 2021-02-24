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Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 24 Şubat 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 13.15’i gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 24 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

09.30 CUMA SOHBETLERİ

11.30 TV FİLMİ

13.15 DİZİ 'TATLI BELA'

15.20 DİZİ 'MASUM' (YENİ BÖLÜM)

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 DİZİ 'EMANET' (YENİ BÖLÜM)

21.20  YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM )

23.20 DİZİ 'AH KALBİM' 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 24.02.2021 00:01
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Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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