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Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 24.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 24 Mayıs 2021 21 Mayıs  Cuma yayın akışı;

06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Acı Kin
09:30 Cuma Sohbetleri
11:30 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Fadime’nin Destanı 
01:30 Ah Kalbim

KANAL 7 Canlı İzlemek İçin; https://www.kanal7.com/canli-izle


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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