Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 24 Mayıs 2021 21 Mayıs Cuma yayın akışı;

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Acı Kin

09:30 Cuma Sohbetleri

11:30 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane



15:20 Masum18:00 Kanal 7 Haber Saati19:00 Emanet21:15 Sensiz Olmaz23:20 Fadime’nin Destanı01:30 Ah Kalbim

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