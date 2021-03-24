İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 24.03.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 13.15’i gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 24 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 'Sevmiş Bulundum'

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın)

15:20 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:30 'Tatlı Bela'

23:10 'Eden Bulur'

01:00 'Ah Kalbim'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanında çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Masumlar Apartmanında çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, nereye gitti?
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, nereye gitti?
Umut Eker kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Umur Eker hakkında bilgiler
Umut Eker kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Umur Eker hakkında bilgiler
Yaralı Kalbim 48. bölüm fragmanı 24 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 48. bölüm fragmanı 24 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 47. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 47. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Umut Eker kimdir, kaç yaşında?
Umut Eker kimdir, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Masumlar Apartmanında çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 24 Mart 2021 Çarşamba 1 BTC kaç tl oldu?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Survivor 2021 23 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 11. hatfa SMS sıralaması
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
Survivor 2021 11. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 23 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
10000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
TV 8 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yeni telefon ilk şarjı kaç saat olmalı, kaç saat şarj edilmeli?
Kanal D canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Muhtaç aylığını kimler alabilir? 2021 Muhtaç aylığı ne kadar?
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
BİM 24 Mart 2021 Çarşamba aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Kızılay gıda yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda yardım başvurusu şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kripto paralarda son durum ne? 24 Mart 2021 Çarşamba BTC ve güncel kripto fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.