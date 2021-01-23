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Kanal 7 canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Perşembe  günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 09:30’de Muhabbet Kapısı programları ekranlara gelirken saatler 12:20'yi gösterdiğinde Bir Garip Aşk dizisi ekranlara gelecek. 15:20’da Masum dizisi ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

 15 Ocak Cuma Kanal 7 yayın akışı 

 

06:30 Kanal 7'de Sabah HABER

07:45 TV Filmi Misket

09:30 Muhabbet Kapısı

11:30   'Hz. Yusuf'

12:20  'Bir Garip Aşk' (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane

15:20  'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00  "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:15  'Bir Garip Aşk'

23:20 'Ah Kalbim'

01:15  'Kezban Yenge'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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