İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gündemde yer tutan Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 22 Şubat 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla başlıyor. Gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle seansında saat 11:40’ta Tatlı Bela dizisi ekranlara geliyor. Saatler 18:00’i gösterdiğinde günün önemli başlıkları Haber Saati’nde değerlendiriliyor. 

Kanal 7 Cuma dizi yayın akışında sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunuluyor.

Kanal 7 22 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

06:30 KANAL 7’DE SABAH (Hafta Sonu)

07:45 TV FİLMİ

09:30 CUMA SOHBETLERİ

11:30 TV FİLMİ

13:15 TATLI BELA (TEKRAR)

15.20 MASUM (YENİ BÖLÜM)

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET ( YENİ BÖLÜM)

21:20 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM)

23:20 AH KALBİM ( TEKRAR )

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı

Popüler Haberler

Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu hakkında bilgiler
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2020 Steam oyun indirim günleri
Whatsapp altenatifi en iyi ücretsiz mesajlaşma uygulamaları
Maraşlı Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz hakkında bilgiler
Yemin dizisinde Münevver karakterine Melahat Abbasova hayat veriyor
Enes Batur hapse mi girecek? hapis yatacak mı? Neden hapis cezası verildi?
2020-2021 en hızlı ve en güvenli kargo şirketi hangileridir?
Kredi kartı borçları kapatmak için uzun vadeli düşük faizli borç kapatma kredisi
Ivanka Trump'ın estetiksiz hali ortaya çıktı
Kırmızı Oda dizisi son bölüm özeti! Dizinin gelecek bölümünde neler yaşanacak?
Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? BKM Mutfak ÇGHB 2 çekimleri nerede yapılıyor?
2021 Kadir gecesi ne zaman? Mübarek Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
Şekerbank’tan emekli müşterilerine özel kredi kampanyası! Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi
Yaralı Kalbim 19. bölüm fragmanı 22 Şubat 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Yasak Elma Mert diziden ayrılacak mı, ayrıldı mı? Can Nergis Yasak Elmadan ayrılıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.