Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07.45’i gösterdiğinde sevilen TV Filmi ekranlara getiriliyor. Saatler 15:20’yi gösterdiğinde sevilen Masum yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 20:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 21 Nisan Çarşamba yayın akışı

06.30 Kanal 7’de Sabah

07.45 Tv Filmi ‘Allı Tunam’

09.00 Tv Filmi ‘ Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını’

10.45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12.20 Dizi ‘ Yaralı Kalbim’

14.20 Mutfağım Şahane

15.20 Masum

18.00 Kanal 7 Haber Saati

18.50 İftar Saati

20.00 Emanet

21.30 Hz. Yusuf

23.20 Tatlı Bela

00.45 Tv Filmi

02.10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04.50 Mukabele

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