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Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 22.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:21
Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07.45’i gösterdiğinde sevilen TV Filmi ekranlara getiriliyor. Saatler 15:20’yi gösterdiğinde sevilen Masum yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 20:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 21 Nisan Çarşamba yayın akışı

06.30 Kanal 7’de Sabah

07.45 Tv Filmi ‘Allı Tunam’

09.00 Tv Filmi ‘ Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını’

10.45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12.20 Dizi ‘ Yaralı Kalbim’

14.20 Mutfağım Şahane

15.20 Masum

18.00 Kanal 7 Haber Saati

18.50 İftar Saati

20.00 Emanet

21.30 Hz. Yusuf

23.20 Tatlı Bela

00.45 Tv Filmi

02.10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04.50 Mukabele

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:21
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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