Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.
İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı;
01:15 TV FİLM
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:50 AMAN DOKTOR 2
09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
11:50 TATLI BELA
15:20 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]
19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]
21:15 YARALI KALBİM
23:10 CEVİZ OYNAMAYA MI GELDİN
01:15 AH KALBİM
KANAL 7 Canlı İzlemek İçin; https://www.kanal7.com/canli-izle
Son Güncelleme: 22.03.2021 00:00