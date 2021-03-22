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Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mart 22 Pazartesi tarihli haberimizde ’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı;

01:15 TV FİLM

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:50 AMAN DOKTOR 2

09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

11:50 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 YARALI KALBİM

23:10 CEVİZ OYNAMAYA MI GELDİN

01:15 AH KALBİM

 

KANAL 7 Canlı İzlemek İçin; https://www.kanal7.com/canli-izle



Son Güncelleme: 22.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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