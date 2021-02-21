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Kanal 7 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında yankı uyandıran Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 00:02
Kanal 7 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7 ekranlarında Cuma  günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor. Sonrasında saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor.  Öğle kuşağında saat 15:20'de sevilen Hint dizisi Masum tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 23:30’da ise Yaralı Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7  19 Şubat Cuma yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 Tv Filmi "Kız Taşı"

09:30 Cuma Sohbetleri

11:30 Tv Filmi ' Hak Yolu'

13:15 Dizi ' Tatlı Bela' (Tekrar)

15:20 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Dizi "Emanet" / Tkr

21:20 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

23.20 Dizi ' Ah Kalbim' (Yeni Bölüm)

01.15 Dizi 'Emanet' 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 00:02
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