Kanal 7 canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

15 Mayıs Cumartesi Kanal 7 yayın akışı

07:45TV filmi

10:00Nursaçan’la Sohbetler

11:20Gündüz Gece

13:00Hatçe Sosyetede

15:00Dünyanın Tadı

16:00Masum

18:00Hafta Sonu Haberleri

19:00Yemin

22:20Tatlı Bela

01:45Ah Kalbim

06:30Kanal 7’de Hafta Sonu

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

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