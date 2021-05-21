Kanal 7 canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.
15 Mayıs Cumartesi Kanal 7 yayın akışı
- 07:45TV filmi
- 10:00Nursaçan’la Sohbetler
- 11:20Gündüz Gece
- 13:00Hatçe Sosyetede
- 15:00Dünyanın Tadı
- 16:00Masum
- 18:00Hafta Sonu Haberleri
- 19:00Yemin
- 22:20Tatlı Bela
- 01:45Ah Kalbim
- 06:30Kanal 7’de Hafta Sonu
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Son Güncelleme: 21.05.2021 00:01