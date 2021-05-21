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Kanal 7 canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 21.05.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

15 Mayıs Cumartesi Kanal 7 yayın akışı

  • 07:45TV filmi
  • 10:00Nursaçan’la Sohbetler
  • 11:20Gündüz Gece
  • 13:00Hatçe Sosyetede
  • 15:00Dünyanın Tadı
  • 16:00Masum
  • 18:00Hafta Sonu Haberleri
  • 19:00Yemin
  • 22:20Tatlı Bela
  • 01:45Ah Kalbim
  • 06:30Kanal 7’de Hafta Sonu

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 21.05.2021 00:01
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DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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