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Kanal 7 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 21 Mart 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7 ekranlarında Pazar günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor. Sonrasında saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor.  Öğle kuşağında saat 15:20'de sevilen Hint dizisi Masum tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Pazar günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 23:30’da ise Yaralı Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7  14 Mart Pazar yayın akışı

22:20 YARALI KALBİM

00:30 TELGRAFIN TELLERİ

01:15 AH KALBİM

02:15 TV FİLM

06:30 KANAL 7 DE SABAH

09:50 MUHABBET KAPISI

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 TATLI BELA

15:00 DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

22:20 YARALI KALBİM

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 00:01
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