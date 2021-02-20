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Kanal 7 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni ayrıntılarını 20.02.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
Kanal 7 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07:45'de TV Filmi ekranlara gelirken saatler 11.30'u gösterdiğinde Hak Yolu TV filmi ekranlara gelecek. 15:20'de Masum dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:40’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

19 Şubat Cuma Kanal 7 yayın akışı 

06:30 KANAL 7’DE SABAH- HAFTA SONU HABER

07:45 KIZ TAŞI ( TV FİLMİ )

09:30  CUMA SOHBETLERİ

11:30 HAK YOLU (TV FİLMİ)

13:15 TATLI BELA ( TEKRAR )

15:20 MASUM ( YENİ BÖLÜM )

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET ( YENİ BÖLÜM )

21:20 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM )

01:15 EMANET (TEKRAR)

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 00:02
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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