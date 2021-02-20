Kanal 7 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.
İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Cuma günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07:45'de TV Filmi ekranlara gelirken saatler 11.30'u gösterdiğinde Hak Yolu TV filmi ekranlara gelecek. 15:20'de Masum dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.
Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:40’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
19 Şubat Cuma Kanal 7 yayın akışı
06:30 KANAL 7’DE SABAH- HAFTA SONU HABER
07:45 KIZ TAŞI ( TV FİLMİ )
09:30 CUMA SOHBETLERİ
13:15 TATLI BELA ( TEKRAR )
15:20 MASUM ( YENİ BÖLÜM )
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ
19:00 EMANET ( YENİ BÖLÜM )
21:20 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM )
01:15 EMANET (TEKRAR)
Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ