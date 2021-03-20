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Kanal 7 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 20 Mart 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07:50'de Alın Teri ekranlara gelirken saatler 9.50'yi gösterdiğinde Nermin'in Nefis Mutfağı ekranlara gelecek. 15:20'de Masum dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Çarşamba günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

10 Mart Çarşamba Kanal 7 yayın akışı 

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Annenin Oyuncağı

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 Tatlı Bela 

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:10 Helallik

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:01
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