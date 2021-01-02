İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Kanal 7 canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 yayın akışı merak ediliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak için Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 dizi yayın akışı, Kanal 7 günlük yayın akışı ve Kanal 7 haftalık yayın akışını araştırıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Perşembe yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 12:30’u gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Bir Garip Aşk ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 2 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

02:15 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 KAŞIKÇI GÜZELİ

09:30 MUHABBET KAPISI

11:30 HZ. YUSUF

12:30 BİR GARİP AŞK [T]

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Yayın AkışıGünlükDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti

Popüler Haberler

Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Bankaların Ramazan bayram kredisi kampanyaları kredi miktarları ve vade ve faiz oranları
Günlük Burç Yorumları 1 Temmuz 2019 Pazartesi - Hayatınızı burcunuz nasıl etkileyecek?
BluTv Alef 5. bölüm ne zaman? Alef 5. son bölüm fragmanı
Digiturk Axess Kampanyası! 175 TL Chip Para Hediye!
Çukur’da Aliço Öldü mü? Rıza Kocaoğlu Çukura Geri Dönecek mi? Aliço Yaşıyor mu?
Rüyada incir yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada incir yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Maria ile Mustafa Eda kimdir? Canan Atalay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte karakteri kimdir? Hasan Kaçan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arıza İhtiyar kimdir?
Maria ile Mustafa dizisi Nesrin (İpek Tenolcay) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.