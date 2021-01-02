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Kanal 7 canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 yayın akışı merak konusu oldu. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 dizi yayın akışı, Kanal 7 günlük yayın akışı ve Kanal 7 haftalık yayın akışını araştırıyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 2 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah programıyla merhaba diyecek. Ardından 09:50’de Nursaçan’la Sohbetler programları ekranlara gelirken saatler 13:00’ü gösterdiğinde Bir Garip Aşk dizisi ekranlara gelecek. 14:40’da Dünyanın Tadı programı ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Ana Haber Bülteni yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cumartesi günü saat 19:00’da Yemin dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Saatler 00:30’u gösterdiğinde ise Bir Garip Aşk dizisi tekrarı ekranlarda olacak.

Kanal 7 2 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

02:15 TV FİLM

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 ZELİŞ İLE İREM

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 BİR GARİP AŞK [T]

14:40 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 ANA HABER BÜLTENİ

19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

22:20 BİR GARİP AŞK

00:30 AĞLAMA ANNE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:00
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Kanal 7Yayın AkışıDiziGünlük Yayın Akışı
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