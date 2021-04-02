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Kanal 7 canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 2 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimize göz aratak Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 09:30'u gösterdiğinde Cuma Sohbetleri programı yayınlanıyor. Öğlen kuşağında ise Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 'Kütahya'nın Pınarları'

09:30 Cuma Sohbetleri

11:30 'Ötme Bülbül'

11:50 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:20 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:30 'Tatlı Bela'

23:10 'Zor Sevda'

01:00 'Ah Kalbim'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.04.2021 00:01
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DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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