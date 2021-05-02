Kanal 7 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlamaktadır. Günün önemli sıcak gelişmeleri programda aktarılmaktadır. Saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor ve sizlere güzel zamanlar geçirmenizi sağlıyor. Saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor. Öğle kuşağında saat 16:00'da sevilen Hint dizisi Masum yeni bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanarak günden haberler ekranlar ekrana geliyor.

Kanal 7 Yemin dizisi saat 19:40 yeni bölümleri ekrana gelerek izleyicilerin beğenisine sunulmaktadır. Saat 22:20’de ise Tatlı Bela hint dizisi ekranlara gelmektedir.

Kanal 7 28 Mart Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 TV Filmi 'Vali'

09:50 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

13:00 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum (Yeni Bölüm)

16:00 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Dizi "Yemin" (Tekrar)

19:40 Dizi "Yemin" (Yeni Bölüm)

22:20 Dizi 'Tatlı Bela'

00:30 TV Filmi 'Yine Bana Kalasın'

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