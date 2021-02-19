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Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 19 Şubat 2021 Cuma gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 00:07
Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı  programı yayınlanıyor. Öğlen kuşağında ise Tatlı Bela dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah (Haber)

07:45 TV Filmi 'Villa’

09:50 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

14:40 Özlem Tunca İle Dünyayı Geziyorum (Yeni Bölüm)

16:00 Masum (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Yaralı Kalbim

00:30 Yabancı Sinema ' Gösteri Zamanı'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 19.02.2021 00:07
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DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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