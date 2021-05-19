Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günü izleyiciler 07:45 Kanal 7’de TV filmi ile güne merhaba diyecek. Saatler 13.00 ’ı gösterdiğinde Hatçe Sosyetede ekranlarda olacak.. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 15 Mayıs yayın akışı

07:45TV filmi

10:00Nursaçan’la Sohbetler

11:20Gündüz Gece

13:00Hatçe Sosyetede

15:00Dünyanın Tadı

16:00Masum

18:00Hafta Sonu Haberleri

19:00Yemin

22:20Tatlı Bela

01:45Ah Kalbim

06:30Kanal 7’de Hafta Sonu

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