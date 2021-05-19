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Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 19 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günü izleyiciler 07:45 Kanal 7’de TV filmi ile güne merhaba diyecek. Saatler 13.00 ’ı gösterdiğinde Hatçe Sosyetede ekranlarda olacak.. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 15 Mayıs yayın akışı

  • 07:45TV filmi
  • 10:00Nursaçan’la Sohbetler
  • 11:20Gündüz Gece
  • 13:00Hatçe Sosyetede
  • 15:00Dünyanın Tadı
  • 16:00Masum
  • 18:00Hafta Sonu Haberleri
  • 19:00Yemin
  • 22:20Tatlı Bela
  • 01:45Ah Kalbim
  • 06:30Kanal 7’de Hafta Sonu

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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