Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.
İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.
Kanal 7 15 Mayıs yayın akışı
- 07:45TV filmi
- 10:00Nursaçan’la Sohbetler
- 11:20Gündüz Gece
- 13:00Hatçe Sosyetede
- 15:00Dünyanın Tadı
- 16:00Masum
- 18:00Hafta Sonu Haberleri
- 19:00Yemin
- 22:20Tatlı Bela
- 01:45Ah Kalbim
- 06:30Kanal 7’de Hafta Sonu
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Son Güncelleme: 19.05.2021 00:01