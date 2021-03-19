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Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 19 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 00:25
Kanal 7 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı  programı yayınlanıyor. Öğlen kuşağında ise Tatlı Bela dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 19 Mart 2021 Cuma yayın akışı

0230 TV FİLMİ

0645 KANAL 7'DE SABAH

0945 CUMA SOHBETLERİ

1330 TATLI BELA

1535 MASUM

1815 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

1915 EMANET [YENİ BÖLÜM]

2130 YARALI KALBİM

0100 AH KALBİM

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 19.03.2021 00:25
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DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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