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Kanal 7 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 18.03.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

18 Mart 2021 Perşembe 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazartesi yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 11:50’yi gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7  Mart 15 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 TV Filmi 'Aman Doktor'

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 Dizi 'Tatlı Bela' (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın) 

15:20 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati 

19:00 Dizi "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:15 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

23:10 TV Filmi 'Ceviz Oynamaya Mı Geldin?'

01:00 Dizi 'Ah Kalbim'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 18.03.2021 00:00
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DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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